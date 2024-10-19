Сбой в расписании рейсов произошел в аэропорту Ижевска из-за тумана

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Задержки и перенаправления рейсов происходят в аэропорту Ижевска из-за тумана в субботу, сообщил гендиректор аэропорта Александр Синельников.

"Туман в аэропорту Ижевска уже вызвал сбой в расписании рейсов", - написал он в своем телеграм-канале.

Синельников уточнил, что рейс из Сочи ушел на запасной в Бегишево (Нижнекамск, Татарстан). Рейс из Москвы (Домодедово) задерживается до 13:00 мск.

Он отметил, что видимость составляет менее 300 м и улучшение погоды ожидается после 13:00 мск.