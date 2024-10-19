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Аэропорт Ижевска временно изменил расписание в связи с туманом

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Расписание рейсов в аэропорту Ижевска сменилось в связи с туманом в субботу, сообщил его гендиректор Александр Синельников в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что рейс из Ижевска в Санкт-Петербург должен отправиться в 14:00 мск и прибыть в 16:00. Обратный рейс - в 16:50 и 18:50 соответственно.

Рейс из Ижевска в Москву отправится в 19:40 мск и прибудет в 21:10, обратный - в 22:00 и 23:30.

"Ушедший на запасной (аэродром - ИФ) рейс "ИЖ 502" уже вылетел из Бегишево в 12:45 мск. Ожидаем его в аэропорту Ижевска в 14:10 местного времени (13:10 мск - ИФ)", - добавил Синельников.

Ранее сообщалось, что из-за тумана в субботу произошел сбой в расписании аэропорта Ижевска.

Ижевск
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