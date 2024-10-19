Российские войска взяли под контроль населенный пункт Зоряное в ДНР

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Войска группировки "Юг" взяли под контроль населённый пункт Зоряное в Донецкой народной республике, сообщает министерство обороны РФ.

"В результате успешных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Зоряное Донецкой народной республики", - сказано в сообщении.

Нанесено поражение живой силе и технике 54-й механизированной, 59-й мотопехотной, 3-й, 10-й горно-штурмовых бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Константиновка, Курахово, Никифоровка и Звановка (ДНР), говорится в сводке.

"Отражены две контратаки штурмовых групп противника. Уничтожен полевой склад боеприпасов. Потери ВСУ составили до 830 военнослужащих, два автомобиля и две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", - сообщает министерство обороны РФ.