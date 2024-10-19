Российские военные нанесли удары по аэродромам ВСУ, объектам ТЭК

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Российская армия нанесла удары по украинским аэродромам, а также используемым ВСУ объектам топливной и энергетической инфраструктуры, сообщило Минобороны РФ в субботу.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение объектам топливной и энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, аэродромам, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 138 районах", - говорится в сообщении министерства.

По его данным, за сутки средствами противовоздушной обороны сбито три реактивных снаряда HIMARS и 31 беспилотник ВСУ.