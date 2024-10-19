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Пожар в цехе по производству окон в Ростове-на-Дону локализован

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Пожарным удалось локализовать возгорание кровли оконного цеха в Ростове-на-Дону, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону в субботу.

Как отмечается, локализация пожара на 200 кв. м была объявлена в 14:20 мск.

Позже пресс-служба ГУ МЧС России по региону сообщила, что в 14:35 мск пожарные ликвидировали открытое горение кровли цеха.

Ранее сообщалось, что кровля цеха по производству металлопластиковых окон загорелась в Ростове-на-Дону. Сначала было заявлено, что площадь пожара - 900 кв. м, однако позже в МЧС уточнили, что это площадь всего здания. Реальная площадь пожара составила 200 кв. м.

Ростов-на-Дону МЧС
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