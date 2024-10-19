Пожар в цехе по производству окон в Ростове-на-Дону полностью ликвидирован

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Пожарным удалось ликвидировать возгорание кровли оконного цеха в Ростове-на-Дону, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону в субботу.

Отмечается, что полная ликвидация пожара объявлена в 15:30 мск.

Ранее сообщалось, что кровля цеха по производству металлопластиковых окон загорелась в Ростове-на-Дону. Сначала было заявлено, что площадь пожара - 900 кв. м, однако позже в МЧС уточнили, что это площадь всего здания. Реальная площадь пожара составила 200 кв. м.