Два района Санкт-Петербурга остались без электроснабжения

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Власти Петербурга и силовые структуры держат на контроле аварию, оставившую без электроснабжения Приморский и Выборгский районы Петербурга, сообщает Смольный в субботу.

"Бригады ПАО "Россети Ленэнерго" восстанавливают нарушенное энергоснабжение домов в Приморском и Выборгском районах Петербурга. Они приступили к работам сразу после произошедшей аварии. В первую очередь энергетики провели необходимую работу по восстановлению электроснабжения городских объектов водоснабжения и теплоснабжения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что совместно с жилищными организациями проводится поэтапное восстановление работы внутридомовых систем.

Завершить комплекс восстановительных работ планируется к 17 часам.

Как уточняется в пресс-релизе, "губернатор Петербурга и правительство города осуществляют полное взаимодействие с руководством силовых структур и компетентных органов".