Электроснабжение в Приморском районе Петербурга восстановлено

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Энергетики восстановили электроснабжение в одном из двух районов Петербурга, которые в субботу остались без света после аварии, сообщает "Россети Ленэнерго".

"Специалисты восстановили электроснабжение бытовых потребителей в Приморском районе Санкт-Петербурга. В восстановительных работах была задействована 21 бригада. Созданы резервные схемы электроснабжения всех жилых и социальных объектов. Проведены необходимые переключения в сети", - говорится в сообщении.

Отмечается, что были использованы восемь передвижных резервных источников электроснабжения.

Ранее сообщалось, что в субботу электроснабжение начали восстанавливать в двух районах Петербурга.

Пресс-служба правительства Петербурга отмечала, что власти и силовые структуры держат на контроле аварию, оставившую без электроснабжения жителей.