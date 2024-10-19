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Еще один рейс из Москвы перенаправлен на запасной аэродром из-за тумана в Ижевске

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Вечерний рейс из Москвы в Ижевск перенаправлен в Пермь из-за тумана в пункте назначения, сообщил гендиректор аэропорта столицы Удмуртии Александр Синельников.

Он уточнил, что речь идет о рейсе 1292 Шереметьево - Ижевск. Он был перенаправлен в аэропорт Перми.

Ранее сообщалось, что аэропорт Ижевска временно изменил расписание в субботу из-за тумана. Рейс из Сочи ушел на запасной аэродром в Бегишево (Нижнекамск, Татарстан).

Ижевск Шереметьево Александр Синельников
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