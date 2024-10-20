Трое детей погибли при пожаре в частном доме в Тульской области

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Тела троих детей обнаружили спасатели после тушения пожара в частном доме в селе Демидовка (Тульская область), сообщает МЧС России в телеграм-канале ведомства в воскресенье.

"В деревне Демидовка загорелся частный дом. При тушении сотрудники МЧС России обнаружили тела девочки 8 лет, мальчиков 3 и 4 лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время пожара дети были дома без родителей.

Открытый огонь ликвидирован на площади 48 кв. м, в тушении пожара были задействованы 15 специалистов и 6 единиц техники, добавили в ведомстве.