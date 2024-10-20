Что случилось этой ночью: воскресенье, 20 октября

Над РФ сбили 110 беспилотников, трое детей погибли на пожаре в Тульской области, экипаж Ми-28НМ уничтожил позицию ВСУ в Курской области

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- 110 украинских беспилотников уничтожили за ночь над семью регионами РФ, в том числе над Подмосковьем, сообщили в Минобороны РФ.

- В Белгородской области при обстреле со стороны Украины ранения получили четыре человека, в том числе ребенок, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Под атаку ВСУ попал поселок Октябрьский Белгородского района.

- В Нижегородской области при атаке ВСУ пострадали четверо сотрудников пожарной части, расположенной на территории дзержинской промзоны. Они получили легкие осколочные ранения.

- Трое детей погибли при пожаре в частном доме в селе Демидовка Тульской области. Во время пожара дети находились дома без родителей, сообщили в МЧС. В тушении пожара были задействованы 15 специалистов и шесть единиц техники.

- Экипаж вертолета Ми-28НМ нанес ракетный удар по скоплению живой силы и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ. Согласно докладу авианаводчика, личный состав и бронированная техника ВСУ были уничтожены.

- Министры обороны США и Израиля Ллойд Остин и Йоав Галант в телефонном разговоре обсудили укрепление обороноспособности Израиля, сообщили в Пентагоне.