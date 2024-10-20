Поиск

По факту гибели детей при пожаре в Тульской области возбуждено уголовное дело

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Следственными органами СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело по факту гибели троих детей при пожаре в частном доме в деревне Демидовка Киреевского района, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону в воскресенье.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

"По предварительным данным, в ночь с 19 на 20 октября 2024 года в результате пожара, произошедшего в частном доме, расположенном в деревне Демидовка Киреевского района, скончались трое детей 2015, 2020 и 2021 годов рождения", - говорится в сообщении.

В РоссииТрое детей погибли при пожаре в частном доме в Тульской областиЧитать подробнее

Следствием назначены необходимые судебные экспертизы, которые позволят достоверно установить причину возгорания и обстоятельства гибели несовершеннолетних. Проводится комплекс следственных действий, осматривается место происшествия, допрашиваются родители несовершеннолетних, отметили в ведомстве.

Как сообщалось, во время пожара дети были дома без родителей.

По данным МЧС России, открытый огонь ликвидирован на площади 48 кв. м, в тушении пожара были задействованы 15 специалистов и шесть единиц техники.

Тульская область СКР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Кабмин направит более 6 млрд руб. на сохранение льготной ипотеки в сельской местности

Кабмин направит более 6 млрд руб. на сохранение льготной ипотеки в сельской местности

Число погибших при взрыве газа в жилом доме в Тамбовской области выросло до пяти

Аэропорт Казани возобновил прием и отправку рейсов

Военная операция на Украине

110 беспилотников уничтожили за ночь над семью регионами России

Военная операция на Украине

Позиция ВСУ в Курской области уничтожена ракетным ударом армейской авиации

Позиция ВСУ в Курской области уничтожена ракетным ударом армейской авиации
Военная операция на Украине

Собянин сообщил об отражении атаки беспилотника в Раменском городском округе

Трое детей погибли при пожаре в частном доме в Тульской области

Военная операция на Украине

В Белгородской области при обстреле со стороны Украины ранены трое взрослых и ребенок

Что произошло за день: суббота, 19 октября

Сотрудников орловской ГАИ подозревают в краже 2,7 млн рублей у пьяного водителя

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });