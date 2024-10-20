По факту гибели детей при пожаре в Тульской области возбуждено уголовное дело

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Следственными органами СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело по факту гибели троих детей при пожаре в частном доме в деревне Демидовка Киреевского района, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону в воскресенье.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

"По предварительным данным, в ночь с 19 на 20 октября 2024 года в результате пожара, произошедшего в частном доме, расположенном в деревне Демидовка Киреевского района, скончались трое детей 2015, 2020 и 2021 годов рождения", - говорится в сообщении.

Следствием назначены необходимые судебные экспертизы, которые позволят достоверно установить причину возгорания и обстоятельства гибели несовершеннолетних. Проводится комплекс следственных действий, осматривается место происшествия, допрашиваются родители несовершеннолетних, отметили в ведомстве.

Как сообщалось, во время пожара дети были дома без родителей.

По данным МЧС России, открытый огонь ликвидирован на площади 48 кв. м, в тушении пожара были задействованы 15 специалистов и шесть единиц техники.