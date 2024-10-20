Военные группировки "Центр" отразили девять атак ВСУ за сутки

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Войска группировки "Центр" продвигаются в глубину обороны вооруженных сил Украины, за сутки отразила девять контратак противника, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, воздушно-десантной, мотопехотной и штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Димитров, Дзержинск, Новотроицкое, Шевченко и Цукурино Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.

В зоне действий группировки "Центр" отражены девять контратак украинских формирований, следует из сводки Минобороны.

Отмечается, что противник потерял на этом направлении до 460 военнослужащих, бронетранспортер М117, две боевые бронированные машины "Козак", пять автомобилей, 203-мм самоходную артиллерийскую установку "Пион" и 122 мм реактивную систему залпового огня "Град".

По данным ведомства, подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в районах населенных пунктов Купянск, Песчаное Харьковской области, Пришиб и Терны (ДНР). Отражены три контратаки штурмовых групп противника. В Минобороны РФ сообщили, что ВСУ потеряли свыше 450 военнослужащих, бронетранспортер М113, пикап, три единицы артиллерийского вооружения, станцию РЭБ "Анклав-Н" и РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Войска группировки "Юг" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям семи украинских бригад в районах населенных пунктов Резниковка, Северск, Веролюбовка, Дальнее, Курахово, Дачное и Константиновка (ДНР). Отразили две контратаки подразделений противника, потери противника которого составили до 645 военнослужащих, два пикапа и 105-мм орудие.

Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Доброволье (ДНР), отразили контратаку противника. Армия Украины потеряла до 110 военнослужащих, боевую бронированную машину, три автомобиля и 155-мм САУ Krab, говорится в сводке.

Войска группировки "Север" на харьковском направлении нанесли поражение формированиям двух бригад ВСУ в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области. Потери противника составили до 90 военнослужащих и 122-мм гаубица Д-30, сообщает Минобороны.

По его данным, подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям четырех украинских бригад в районах населенных пунктов Каменское Запорожской области, Днепровское, Никольское Херсонской области и города Херсон. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, семь автомобилей и станция РЭБ "Пластун". Уничтожены два склада боеприпасов и военно-технического имущества.