Военные РФ нанесли удары по цехам сборки дронов ВСУ в Сумской и Харьковской областях

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что нанесли поражение цехам по производству украинских дронов, местам их подготовки и запуска в Сумской и Харьковской областях.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение пунктам временной дислокации иностранных наемников, цехам производства беспилотных летательных аппаратов, местам их подготовки и запуска в Сумской и Харьковской областях, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 131 районе", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

По данным ведомства, средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты пять реактивных снарядов HIMARS и 142 украинских беспилотника.

Как сообщили в Минобороны, всего с начала проведения СВО уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 33 966 беспилотных летательных аппаратов, 582 зенитных ракетных комплекса, 18 740 танков и других боевых бронированных машин, 1 478 боевых машин реактивных систем залпового огня, 16 418 орудий полевой артиллерии и минометов, 27 430 единиц специальной военной автомобильной техники.