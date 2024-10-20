Поиск

Группировка войск "Север" за сутки нанесла удары по восьми украинским бригадам

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Войска группировки "Север" на курском направлении продолжают наступление, за сутки нанесли удары по восьми бригадам украинской армии, сообщает Минобороны РФ в воскресенье.

"Подразделения группировки войск "Север" продолжили ведение наступательных действий", - сказано в сообщении.

За сутки войска группировки нанесли поражение формированиям восьми украинских бригад в районах населенных пунктов Колмаков, Кругленькое, Любимовка, Нижний Клин, Новоивановка, Новый Путь, Плёхово, Толстый Луг, Черкасская Конопелька и Черкасское Поречное, говорится в сводке.

По данным ведомства, "оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 22-й, 41-й механизированных бригад, а также 101-й, 103-й, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Бубликово, Журавка, Искрисковщина и Павловка".

Минобороны сообщает, что ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники пяти украинских бригад в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Волфино, Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Ивашковский, Казачья Локня, Камышевка, 2-й Княжий, Куриловка, Макеевка, Марьевка, Олешня и Погребки.

Хроника 24 февраля 2022 года – 20 октября 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Курская область Сумская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Власти Севастополя сообщили о возобновлении движения морского транспорта

Морской пассажирский транспорт в Севастополе временно прервал работу

Кабмин направит более 6 млрд руб. на сохранение льготной ипотеки в сельской местности

Кабмин направит более 6 млрд руб. на сохранение льготной ипотеки в сельской местности

Число погибших при взрыве газа в жилом доме в Тамбовской области выросло до пяти

Аэропорт Казани возобновил прием и отправку рейсов

Военная операция на Украине

110 беспилотников уничтожили за ночь над семью регионами России

Военная операция на Украине

Позиция ВСУ в Курской области уничтожена ракетным ударом армейской авиации

Позиция ВСУ в Курской области уничтожена ракетным ударом армейской авиации
Военная операция на Украине

Собянин сообщил об отражении атаки беспилотника в Раменском городском округе

Трое детей погибли при пожаре в частном доме в Тульской области

Военная операция на Украине

В Белгородской области при обстреле со стороны Украины ранены трое взрослых и ребенок

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });