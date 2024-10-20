Группировка войск "Север" за сутки нанесла удары по восьми украинским бригадам

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Войска группировки "Север" на курском направлении продолжают наступление, за сутки нанесли удары по восьми бригадам украинской армии, сообщает Минобороны РФ в воскресенье.

"Подразделения группировки войск "Север" продолжили ведение наступательных действий", - сказано в сообщении.

За сутки войска группировки нанесли поражение формированиям восьми украинских бригад в районах населенных пунктов Колмаков, Кругленькое, Любимовка, Нижний Клин, Новоивановка, Новый Путь, Плёхово, Толстый Луг, Черкасская Конопелька и Черкасское Поречное, говорится в сводке.

По данным ведомства, "оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 22-й, 41-й механизированных бригад, а также 101-й, 103-й, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Бубликово, Журавка, Искрисковщина и Павловка".

Минобороны сообщает, что ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники пяти украинских бригад в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Волфино, Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Ивашковский, Казачья Локня, Камышевка, 2-й Княжий, Куриловка, Макеевка, Марьевка, Олешня и Погребки.