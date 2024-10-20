Военные заявили, что за сутки на курском направлении ВСУ потеряли свыше 310 человек

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Потери армии Украины за сутки на курском направлении составили более 310 военнослужащих, за все время боевых действий там ВСУ потеряли свыше 25 тыс. человек, сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.

"За сутки потери ВСУ составили более 310 человек, уничтожены девять единиц бронетехники, в том числе боевая машина пехоты, бронетранспортер М113, семь боевых бронированных машин, а также шесть орудий и шесть автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав" и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы", - говорится в сообщении.

"Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 25 050 военнослужащих", - заявили в ведомстве.

По данным министерства, за все время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли 167 танков, 83 боевые машины пехоты, 103 бронетранспортера, 964 боевые бронированные машины, 660 автомобилей, 210 артиллерийских орудий.

Военные сообщили, что за этот период также уничтожены: 38 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе девять HIMARS и шесть MLRS, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 50 станций радиоэлектронной борьбы, 11 радиолокационных станций контрбатарейной борьбы, три радиолокационные станции противовоздушной обороны, 22 единицы инженерной и другой техники.