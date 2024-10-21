Военные РФ за сутки нанесли удары по 12 бригадам ВСУ в Курской области

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Войска группировки "Север" ведут наступление на курском направлении, за сутки нанесли удары по 12 бригадам армии Украины, отразили контратаку противника, сообщает министерство обороны РФ в понедельник.

Удары нанесены по украинским бригадам в районах населенных пунктов Колмаков, Нижний Клин, Новоивановка, Новый Путь, Плёхово, Черкасская Конопелька и Черкасское Поречное, говорится в сводке.

"Отражена контратака штурмовой группы 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новоивановка. Потери противника составили до 15 человек убитыми и ранеными, уничтожены танк и две боевые бронированные машины", - сообщает Минобороны.

По его данным, "оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 17-й танковой, 21-й, 22-й, 61-й механизированных, 82-й, 95-й десантно-штурмовых бригад, 101-й и 103-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Басовка, Веселовка, Журавка, Катериновка, Новенькое, Рогозное и Ходино".

Ведомство сообщает, что ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Агроном, Александрия, Волфино, Гоголевка, Гуево, Дарьино, Кремяное, Кругленькое, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка, Михайловка, Никольский, Новоивановка, Новый Путь, Олешня и Свердликово.

Минобороны РФ также заявило, что за сутки на курском направлении Вооруженные силы Украины потеряли свыше 260 человек, а также две станции РЭБ.

"За сутки потери ВСУ составили более 260 военнослужащих, уничтожены 16 единиц бронетехники, в том числе два танка, боевая машина пехоты и 13 боевых бронированных машин, шесть орудий полевой артиллерии, четыре автомобиля и две станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.

По информации министерства, всего за время боевых действий на курском направлении армия Украины потеряла 25,4 тыс. военнослужащих, 169 танков, 84 боевые машины пехоты, 103 бронетранспортера, 977 боевых бронированных машин, 664 автомобиля, 216 артиллерийских орудий, 38 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе девять HIMARS и шесть MLRS производства США, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 52 станции РЭБ, 11 РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также три бронированные ремонтно-эвакуационные машины.