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Вертолеты Ка-52М уничтожили бронетехнику и личный состав ВСУ в Курской области

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Экипажи вертолетов Ка-52М армейской авиации ВКС России сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщает Минобороны РФ в воскресенье.

"Удары наносились авиационными ракетами по разведанным целям противника. По докладам авианаводчика, личный состав и бронированная военная техника ВСУ были уничтожены", - сказано в сообщении.

Минобороны опубликовало видео подготовки к вылету вертолета Ка-52М на боевое задание, кадры пуска авиаракет по позициям ВСУ в приграничном районе Курской области и возвращение экипажа на место базирования.

Хроника 24 февраля 2022 года – 20 октября 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Курская область ВКС РФ Ка-52М
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