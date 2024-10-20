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Генпрокуратура подготовила соглашение о взаимодействии в БРИКС по возврату преступных активов

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура РФ подготовила проект многостороннего соглашения стран БРИКС о взаимодействии прокурорских служб по возврату из-за рубежа активов преступного происхождения, сообщил российский генпрокурор Игорь Краснов.

"Проведенный в мае в Санкт-Петербурге экспертный семинар по тематике возврата из-за рубежа активов преступного происхождения продемонстрировал высокую заинтересованность всех коллег по БРИКС в совершенствовании данной работы. В этих целях мы в инициативном порядке подготовили проект многостороннего соглашения о взаимодействии прокурорских служб государств БРИКС в обозначенной сфере", - сказал Краснов на рабочей встрече в Рио-де-Жанейро с национальным директором Службы уголовного преследования ЮАР Шамилой Батойи.

Краснов отметил, что в случае принятия и подписания документа, страны БРИКС смогут сотрудничать в сфере возврата преступно нажитых активов в "максимально выгодном всем сторонам русле".

"Буду признателен за поддержку данной инициативы", - добавил он.

Встреча Краснова и Батойи прошла в воскресенье в преддверии первого саммита руководителей прокурорских служб "Группы двадцати" (G20), который пройдет в Рио-де-Жанейро 21-22 октября. Его цель - создание глобальной площадки для диалога между генеральными прокурорами, обсуждения стратегических правовых вопросов современности.

По итогам встречи участники намерены утвердить Рио-де-Жанейрскую декларацию саммита руководителей прокурорских служб "Группы двадцати".

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