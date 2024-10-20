Краснов считает, что саммит генпрокуроров G20 позволит улучшить борьбу с трансграничными угрозами

Он предложил бразильскому коллеге чаще проводить встречи для обмена опыта между ведомствами

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Саммит руководителей прокурорских служб "Группы двадцати" (G20) станет возможностью для надзорных ведомств выработать общие меры для борьбы с трансграничными угрозами и вызовами, заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов.

Накануне первого саммита руководителей прокурорских служб "Группы двадцати" (G20) в Рио-де-Жанейро Краснов встретился с генпрокурором Бразилии Пауло Густавом Гонэ Бранко.

"Обозначенная на предстоящем саммите тематика обсуждения ярко отражает тенденции происходящих глобальных процессов, что, безусловно, требует принятия согласованных мер. Как известно, ни одно государство не может в одиночку противостоять современной преступности. Именно поэтому подобный формат многостороннего взаимодействия рассматривается мной как отличная возможность довести до коллег основные позиции и подходы в решении актуальных задач и выработать взаимоприемлемые шаги в борьбе с трансграничными вызовами и угрозами", - сказал Краснов на встрече с Бранко.

Российский генпрокурор отметил, что примером тому могут служить договоренности, достигнутые в июне в Санкт-Петербурге во время встречи представителей прокурорских служб БРИКС.

"Принимая во внимание переход со следующего года председательства в БРИКС к Бразилии, буду признателен за поддержку реализации запущенных нами в этом году инициатив, в том числе многостороннего соглашения о взаимодействии прокурорских служб БРИКС в сфере возврата активов преступного происхождения", - добавил Краснов.

Он также предложил Бранко чаще проводить встречи и тренинги прокуроров России и Бразилии для обмена опытом в правоохранительной сфере и борьбы с современными угрозами.

"Прежде всего имею в виду регулярное проведение встреч, тренингов, семинаров для обмена передовым опытом работы. Уверен, такой формат будет способствовать консолидации усилий по противодействию современным трансграничным угрозам, в том числе терроризму и экстремизму, кибермошенничеству, использованию виртуальных активов в преступных целях, (способствовать) защите и восстановлению прав граждан. Запланировать соответствующие мероприятия с участием прокуроров-практиков мы можем в новой программе сотрудничества, которую предлагаю подписать при следующей встрече", - сказал генпрокурор РФ.

Первый саммит руководителей прокурорских служб "Группы двадцати" (PG20) пройдет в Рио-де-Жанейро 21-22 октября. Его цель - создание глобальной площадки для диалога между генеральными прокурорами, обсуждения стратегических правовых вопросов современности.

По итогам встречи участники должны будут утвердить Рио-де-Жанейрскую декларацию саммита руководителей прокурорских служб "Группы двадцати".