В Думу внесли законопроект о сертификации российских аналогов импортных авиазапчастей

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект № 746052-8, который наделяет Росавиацию полномочиями по сертификации и одобрению производства альтернативных комплектующих для гражданской авиатехники, что необходимо для замещения иностранных запчастей в условиях санкций.

Документ содержит поправки к статье 37 Воздушного кодекса, которая регулирует сертификацию гражданских самолетов, двигателей, винтов и беспилотных летательных аппаратов или их частей.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, он разработан для развития отечественного производства альтернативных компонентов гражданской авиационной техники (Part Manufacture Approval/РМА), необходимых для замещения оригинальных расходных частей, применяемых при ремонте иностранных компонентов, отечественными предприятиями.

"Учитывая, что дефицит запасных частей иностранного производства в условиях антироссийских санкций и ограничений, введенных западными поставщиками, в ближайшее время не будет устранен, можно сделать вывод о том, что рынок альтернативных запасных частей будет активно развиваться на территории РФ. Однако, в случае если нормативное регулирование будет "догонять" фактическую потребность отрасли, высока вероятность, что вместо цивилизованного рынка РМА-компонентов, перевозчики столкнутся с серым рынком неаутентичных компонентов", - говорится в пояснениях.

Авторы отмечают, что постановление правительства от 12 марта 2022 года (№353) предусматривает возможность использования импортируемых РМА-компонентов. В итоге складывается ситуация, при которой китайские и иранские РМА-поставщики имеют привилегии по сравнению в отечественными предприятиями. "Также, в отсутствие перспективы РМА-регулирования в России, создаются предпосылки вывода производства таких компонентов в Китай, так как для установки импортируемой РМА-запчасти с китайскими документами качества на самолет в России требуется меньше бюрократических процедур", - отмечают авторы.

В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

РМА-производители - это компании, которые сертифицированы авиационными властями для изготовления альтернативных запчастей и компонентов в соответствии с требованиями, содержащимися в нормативной документации, определяющей порядок сертификации типа, разработчиков и изготовителей.

Западные санкции запрещают поставлять в Россию гражданские самолеты и запчасти, а также проводить их техобслуживание и страхование.