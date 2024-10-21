Поиск

В Думу внесли законопроект о сертификации российских аналогов импортных авиазапчастей

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект № 746052-8, который наделяет Росавиацию полномочиями по сертификации и одобрению производства альтернативных комплектующих для гражданской авиатехники, что необходимо для замещения иностранных запчастей в условиях санкций.

Документ содержит поправки к статье 37 Воздушного кодекса, которая регулирует сертификацию гражданских самолетов, двигателей, винтов и беспилотных летательных аппаратов или их частей.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, он разработан для развития отечественного производства альтернативных компонентов гражданской авиационной техники (Part Manufacture Approval/РМА), необходимых для замещения оригинальных расходных частей, применяемых при ремонте иностранных компонентов, отечественными предприятиями.

"Учитывая, что дефицит запасных частей иностранного производства в условиях антироссийских санкций и ограничений, введенных западными поставщиками, в ближайшее время не будет устранен, можно сделать вывод о том, что рынок альтернативных запасных частей будет активно развиваться на территории РФ. Однако, в случае если нормативное регулирование будет "догонять" фактическую потребность отрасли, высока вероятность, что вместо цивилизованного рынка РМА-компонентов, перевозчики столкнутся с серым рынком неаутентичных компонентов", - говорится в пояснениях.

Авторы отмечают, что постановление правительства от 12 марта 2022 года (№353) предусматривает возможность использования импортируемых РМА-компонентов. В итоге складывается ситуация, при которой китайские и иранские РМА-поставщики имеют привилегии по сравнению в отечественными предприятиями. "Также, в отсутствие перспективы РМА-регулирования в России, создаются предпосылки вывода производства таких компонентов в Китай, так как для установки импортируемой РМА-запчасти с китайскими документами качества на самолет в России требуется меньше бюрократических процедур", - отмечают авторы.

В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

РМА-производители - это компании, которые сертифицированы авиационными властями для изготовления альтернативных запчастей и компонентов в соответствии с требованиями, содержащимися в нормативной документации, определяющей порядок сертификации типа, разработчиков и изготовителей.

Западные санкции запрещают поставлять в Россию гражданские самолеты и запчасти, а также проводить их техобслуживание и страхование.

Китай Запад Госдума Росавиация
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Кабмин предложил расширить возможности удаленного открытия банковских счетов

Кабмин предложил расширить возможности удаленного открытия банковских счетов

Ветер поднял пепел со склонов вулкана Шивелуч на Камчатке на высоту до 3 км

Ветер поднял пепел со склонов вулкана Шивелуч на Камчатке на высоту до 3 км

Что произошло за день: воскресенье, 20 октября

Спасательные работы завершены на месте взрыва газа в жилом доме в Кирсанове

В Кремле сообщили, что Путин и Вучич обсудили в телефонной беседе Украину

Власти Севастополя сообщили о возобновлении движения морского транспорта

Морской пассажирский транспорт в Севастополе временно прервал работу

Начальника районного ГАИ задержали за крупную взятку в Калужской области

Кабмин направит более 6 млрд руб. на сохранение льготной ипотеки в сельской местности

Кабмин направит более 6 млрд руб. на сохранение льготной ипотеки в сельской местности

Число погибших при взрыве газа в жилом доме в Тамбовской области выросло до пяти

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });