Комитет Госдумы поддержал сертификацию российских аналогов импортных авиазапчастей

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по транспорту поддержал к принятию в первом чтении законопроект, который наделяет Росавиацию полномочиями по сертификации и одобрению производства альтернативных комплектующих для гражданской авиатехники, что необходимо для замещения иностранных запчастей в условиях санкций.

Законопроект № 746052-8 в палату в октябре внесла группа сенаторов. Он содержит поправки к статье 37 Воздушного кодекса, которая регулирует сертификацию гражданских самолетов, двигателей, винтов и беспилотных летательных аппаратов или их частей. В первом чтении он может быть рассмотрен 11 февраля.

"В настоящее время Воздушным кодексом уже предусмотрена процедура обязательной сертификации гражданских воздушных судов, авиационных двигателей и воздушных винтов, и при подготовке законопроекта к принятию во втором чтении следует рассмотреть вопрос об установлении взаимосвязи между данной процедурой и одобрением на изготовление и установку комплектующих изделий гражданского воздушного судна, авиационного двигателя и воздушного винта", - говорится в заключении комитета.

Как отмечалось, законопроект разработан для развития отечественного производства альтернативных компонентов гражданской авиационной техники (Part Manufacture Approval/РМА), необходимых для замещения оригинальных расходных частей, применяемых при ремонте иностранных компонентов, отечественными предприятиями.

"Учитывая, что дефицит запасных частей иностранного производства в условиях антироссийских санкций и ограничений, введенных западными поставщиками, в ближайшее время не будет устранен, можно сделать вывод о том, что рынок альтернативных запасных частей будет активно развиваться на территории РФ. Однако в случае, если нормативное регулирование будет "догонять" фактическую потребность отрасли, высока вероятность, что вместо цивилизованного рынка РМА-компонентов перевозчики столкнутся с серым рынком неаутентичных компонентов", - говорилось в пояснениях к законопроекту.

Авторы отмечали, что постановление правительства от 12 марта 2022 года (№353) предусматривает возможность использования импортируемых РМА-компонентов. В итоге складывается ситуация, при которой китайские и иранские РМА-поставщики имеют привилегии по сравнению с отечественными предприятиями. "Также, в отсутствие перспективы РМА-регулирования в РФ, создаются предпосылки вывода производства таких компонентов в Китай, так как для установки импортируемой РМА-запчасти с китайскими документами качества на самолет в России требуется меньше бюрократических процедур", - отмечали авторы.

РМА-производители - это компании, которые сертифицированы авиационными властями для изготовления альтернативных запчастей и компонентов в соответствии с требованиями, содержащимися в нормативной документации, определяющей порядок сертификации типа, разработчиков и изготовителей.

Санкции, введенные западными странами после начала российской военной операции на Украине в феврале 2022 года, предусматривают запрет на поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а также их техобслуживание и страхование.