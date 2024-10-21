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Комитет ГД одобрил продление на 5 лет льгот по НДПИ для баженовских нефтяных залежей

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по бюджету одобрил поправки к Налоговому кодексу, которые продлевают на пять лет льготы по НДПИ для баженовских залежей нефтяных месторождений.

Решение о продлении действующих льгот на нефть по трудноизвлекаемым запасам (ТРИЗ) - баженовским, абалакским, хадумским и доманиковым продуктивным отложениям было принято на совещании у вице-премьера Александра Новака. На совещании Минэнерго и заинтересованным компаниям было поручено подготовить и представить в правительство материалы с обоснованием необходимости продления льгот на пять лет.

Как сказано в поправках, с которыми ознакомился "Интерфакс", предлагается продлить на 5 лет льготу по НДПИ (за счет обнуления коэффициента Кц) для залежей углеводородного сырья, отнесенных к баженовским продуктивным отложениям, степень выработанности которых по состоянию на 1 января 2020 года составляет более 1%.

Минэнерго НДПИ правительство Госдума Александр Новак ТРИЗ
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