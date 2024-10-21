Сервис "жизненная ситуация" для многодетных семей заработал на "Госуслугах"

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Сервис "жизненная ситуация" для многодетных семей запущен на портале государственных и муниципальных услуг ("Госуслуги"), говорится в сообщении аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко.

"Сервис "жизненная ситуация" для многодетных семей поможет гражданам не только получать государственные услуги проще и быстрее, но и подобрать варианты совместного досуга из перечня, который представлен и будет дополняться на портале Госуслуг. Близкие люди смогут уделить внимание друг другу вместо визитов в ведомства для оформления документов", - сказал Григоренко, слова которого приводятся в сообщении.

В аппарате пояснили, что услуги, которые необходимы многодетным семьям, находятся в одном месте и оказываются комплексно по принципу "жизненной ситуации". Сейчас здесь можно оформить статус многодетной семьи и получить электронное удостоверение, а также получить информацию о мерах поддержки многодетных семей, перечне учреждений, которые принимают электронное удостоверение.

Перечень государственных услуг для многодетных семей, которые можно будет получить на единой странице сервиса "жизненной ситуации", в будущем планируется расширять. Например, появится возможность прикрепиться к поликлинике, оформить единовременную выплату при рождении ребенка и ежемесячную социальную выплату на детей, а также получать госуслуги, которые входят в состав "жизненной ситуации" в проактивном формате. Расширится и перечень льгот, которые многодетные семьи смогут получить по электронному удостоверению, показав QR-код из приложения "Госуслуги", говорится в сообщении.

Объединение госуслуг по принципу "жизненных ситуаций" представляет собой модели наиболее распространенных событий, с которыми сталкиваются люди. На данный момент запущено 15 федеральных "жизненных ситуаций" на порталах Госуслуг и "МСП.РФ". Такими сервисами уже воспользовались более 1,4 млн человек.

За счет объединения госуслуг по принципу "жизненные ситуации" их получение существенно упростилось: с 34 до 25 уменьшилось среднее количество документов, которые необходимо предоставить в рамках одной ситуации, в 4,5 раза уменьшилось среднее количество очных визитов, которые необходимо совершить в ведомства для получения госуслуг (4 вместо прежних 18). Общее время на получение госуслуг в рамках одной "жизненной ситуации" сократилось в среднем на 37 дней - со 113 до 76.

До конца 2024 года планируется запуск 34 "жизненных ситуаций" федерального уровня, а также 85 региональных.

Оказание услуг по принципу "жизненные ситуации" является частью федерального проекта "Государство для людей".