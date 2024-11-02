Поиск

На Госуслугах запущен сервис "жизненная ситуация" для переезда в другой регион

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Сервис "жизненная ситуация" для переезда в другой регион запущен на портале государственных и муниципальных услуг (Госуслуги), говорится в сообщении аппарата вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.

"Переезд в другой регион связан с оформлением большого количества документов - от смены регистрации по месту жительства до записи детей в школу и детский сад. Сервис "жизненная ситуация" для переезда поможет людям проще и быстрей оформить все документы, а вместо визитов в ведомства сосредоточиться на решении более важных вопросов", - сказал Григоренко, чьи слова приводятся в сообщении.

Сервис позволяет с помощью портала Госуслуг: подать заявление о регистрации по месту жительства, переоформить полис ОМС, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школу и детсад, переоформить пенсии и социальные выплаты, встать на учет в военкомате.

"Также в рамках сервиса для переезда в другой регион представлена справочная информация о том, как обеспечить комфортный переезд людям с особенностями здоровья, подобрать транспортную компанию для перевоза вещей, как перевезти домашних животных, какие документы необходимы для переезда на автомобиле и что при таком виде переезда еще необходимо учесть. Доступна и информация, которая поможет найти работу после переезда в другой регион", - говорится в сообщении.

Ожидается, что в 2025 году благодаря "жизненной ситуации" для переезда в другой регион в два раза сократятся сроки оформления необходимых документов - с 20 до 10 дней, количество необходимых документов планируется сократить в три раза - с 15 до 5, количество очных визитов - с восьми до четырех.

В аппарате вице-премьера напомнили, что оказание услуг по принципу "жизненные ситуации" является частью федерального проекта "Государство для людей". Такие сервисы представляет собой модели наиболее распространённых событий, с которыми сталкиваются люди. На данный момент запущено 16 федеральных "жизненных ситуаций" на порталах госуслуг и "МСП.РФ".

Госуслуги Дмитрий Григоренко
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ОАЭ начали поставлять в Россию сливочное масло

ОАЭ начали поставлять в Россию сливочное масло

Движение морского пассажирского транспорта в Севастополе восстановлено

Колокола затопленной колокольни Калязина будут приводить в действие дистанционно

Колокола затопленной колокольни Калязина будут приводить в действие дистанционно

Экоактивистка Чирикова стала фигуранткой дела об оправдании терроризма

Экоактивистка Чирикова стала фигуранткой дела об оправдании терроризма

Роспотребнадзор запросил в Турции данные о жалобах россиян на неизвестный вирус

Роспотребнадзор запросил в Турции данные о жалобах россиян на неизвестный вирус

"Новые люди" предложили запретить въезд мигрантов в РФ без контракта с работодателем

"Новые люди" предложили запретить въезд мигрантов в РФ без контракта с работодателем

РФ предложила установить на полгода квоту на беспошлинный ввоз сливочного масла

РФ предложила установить на полгода квоту на беспошлинный ввоз сливочного масла

Российское подразделение Jaguar - Land Rover приобрел местный топ-менеджмент

Российское подразделение Jaguar - Land Rover приобрел местный топ-менеджмент

Лишенных лицензии российских производителей алкоголя будут контролировать из космоса

Банк России не стал менять список из 13 системно значимых банков

Банк России не стал менять список из 13 системно значимых банков
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });