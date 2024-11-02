На Госуслугах запущен сервис "жизненная ситуация" для переезда в другой регион

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Сервис "жизненная ситуация" для переезда в другой регион запущен на портале государственных и муниципальных услуг (Госуслуги), говорится в сообщении аппарата вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.

"Переезд в другой регион связан с оформлением большого количества документов - от смены регистрации по месту жительства до записи детей в школу и детский сад. Сервис "жизненная ситуация" для переезда поможет людям проще и быстрей оформить все документы, а вместо визитов в ведомства сосредоточиться на решении более важных вопросов", - сказал Григоренко, чьи слова приводятся в сообщении.

Сервис позволяет с помощью портала Госуслуг: подать заявление о регистрации по месту жительства, переоформить полис ОМС, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школу и детсад, переоформить пенсии и социальные выплаты, встать на учет в военкомате.

"Также в рамках сервиса для переезда в другой регион представлена справочная информация о том, как обеспечить комфортный переезд людям с особенностями здоровья, подобрать транспортную компанию для перевоза вещей, как перевезти домашних животных, какие документы необходимы для переезда на автомобиле и что при таком виде переезда еще необходимо учесть. Доступна и информация, которая поможет найти работу после переезда в другой регион", - говорится в сообщении.

Ожидается, что в 2025 году благодаря "жизненной ситуации" для переезда в другой регион в два раза сократятся сроки оформления необходимых документов - с 20 до 10 дней, количество необходимых документов планируется сократить в три раза - с 15 до 5, количество очных визитов - с восьми до четырех.

В аппарате вице-премьера напомнили, что оказание услуг по принципу "жизненные ситуации" является частью федерального проекта "Государство для людей". Такие сервисы представляет собой модели наиболее распространённых событий, с которыми сталкиваются люди. На данный момент запущено 16 федеральных "жизненных ситуаций" на порталах госуслуг и "МСП.РФ".