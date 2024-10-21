Песков назвал противоречивыми сообщения о якобы имевшей место отправке военных КНДР на СВО

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - В Кремле назвали противоречивой информацию о якобы имевшей место отправке военных из КНДР для участия в специальной военной операции.

"Мы видим много противоречивой информации, южные корейцы заявляют одно, потом Пентагон заявляет, что они не имеют подтверждения таким высказываниям, поэтому - много противоречивой информации. Наверное, так к ней и надо относиться", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в понедельник.

Так он по просьбе представителей СМИ прокомментировал сообщения об отправке военных из КНДР для участия в СВО.

Он отметил, что это вопрос, который касается ведения СВО, и посоветовал журналистам обратиться в Минобороны РФ.

"КНДР является нашим близким соседом, нашим партнером, и мы развиваем наши отношения во всех областях, и это наше суверенное право. Это ни у кого не должно вызывать каких-то обеспокоенностей, потому что это сотрудничество не направлено против третьих стран. Мы будем развивать это сотрудничество и дальше", - сказал Песков.