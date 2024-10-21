Поиск

Песков назвал противоречивыми сообщения о якобы имевшей место отправке военных КНДР на СВО

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - В Кремле назвали противоречивой информацию о якобы имевшей место отправке военных из КНДР для участия в специальной военной операции.

"Мы видим много противоречивой информации, южные корейцы заявляют одно, потом Пентагон заявляет, что они не имеют подтверждения таким высказываниям, поэтому - много противоречивой информации. Наверное, так к ней и надо относиться", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в понедельник.

Так он по просьбе представителей СМИ прокомментировал сообщения об отправке военных из КНДР для участия в СВО.

Он отметил, что это вопрос, который касается ведения СВО, и посоветовал журналистам обратиться в Минобороны РФ.

"КНДР является нашим близким соседом, нашим партнером, и мы развиваем наши отношения во всех областях, и это наше суверенное право. Это ни у кого не должно вызывать каких-то обеспокоенностей, потому что это сотрудничество не направлено против третьих стран. Мы будем развивать это сотрудничество и дальше", - сказал Песков.

Дмитрий Песков КНДР Минобороны РФ Северная Корея
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Думу внесли законопроект о сертификации российских аналогов импортных авиазапчастей

Кабмин предложил расширить возможности удаленного открытия банковских счетов

Кабмин предложил расширить возможности удаленного открытия банковских счетов

Ветер поднял пепел со склонов вулкана Шивелуч на Камчатке на высоту до 3 км

Ветер поднял пепел со склонов вулкана Шивелуч на Камчатке на высоту до 3 км

Что произошло за день: воскресенье, 20 октября

Спасательные работы завершены на месте взрыва газа в жилом доме в Кирсанове

В Кремле сообщили, что Путин и Вучич обсудили в телефонной беседе Украину

Власти Севастополя сообщили о возобновлении движения морского транспорта

Морской пассажирский транспорт в Севастополе временно прервал работу

Начальника районного ГАИ задержали за крупную взятку в Калужской области

Кабмин направит более 6 млрд руб. на сохранение льготной ипотеки в сельской местности

Кабмин направит более 6 млрд руб. на сохранение льготной ипотеки в сельской местности
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });