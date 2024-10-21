Президент Южной Кореи обещает не оставлять без реакции сотрудничество РФ и КНДР

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль по итогам разговора с генсеком НАТО Марком Рютте заявил, что его страна будет реагировать на сотрудничество Москвы и Пхеньяна, сообщают в понедельник южнокорейские СМИ.

Юн Сок Ёль заявил, что Южная Корея будет принимать "поэтапные меры" в зависимости от уровня военно-технического сотрудничества России и Северной Кореи. Также он выразил надежду на "практичные контрмеры" в сотрудничестве с НАТО и ее членами.

Рютте в свою очередь отметил, что НАТО готова взаимодействовать с Южной Кореей для ответа на сотрудничество Москвы и Пхеньяна, и попросил власти страны направить делегацию в альянс для более детального информирования по этому вопросу.

Обе стороны согласились внимательно следить за развитием ситуации.

Отмечается, что разговор прошел по инициативе генсека НАТО, который хотел обсудить с корейским президентом сотрудничество Москвы и Пхеньяна и совместную реакцию на него.

Беседа состоялась после того, как Национальная разведывательная служба Южной Кореи сообщила, что КНДР якобы отправляет в РФ военных для участия в конфликте на Украине.

В Кремле назвали противоречивой информацию о якобы имевшей место отправке военных из КНДР для участия в СВО. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, сообщения об этой отправке являются противоречивыми, и к этой информации так и нужно относиться.