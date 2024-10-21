В России через два года можно будет сдать ЕГЭ по арабскому языку

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Министерство просвещения планирует через два года ввести арабский язык в ЕГЭ в качестве шестого экзамена по выбору, сообщил глава министерства Сергей Кравцов.

Президент России Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян 21 октября посетили гимназию имени Примакова в Подмосковье. Филиал гимназии - Русская школа в Абу-Даби - был открыт в 2021 году. Глава Минпросвещения во время посещения гимназии рассказал лидерам о перспективах развития сотрудничества между двумя странами в области образования, в том числе о планах расширить обмены между школьниками и преподавателями.

"Мы планируем через два года в Единый государственный экзамен - наше централизованное тестирование - в качестве шестого экзамена по выбору ввести арабский язык", - сказал в частности Кравцов.

Он отметил, что в ноябре в гимназии Примакова пройдет первый форум, посвященный вопросам преподавания арабского языка в современном мире. Как ожидается, в нем примут участие ученые и педагоги из более чем десятка стран.

"Сегодня, 21 октября, стартует большая первая всероссийская олимпиада школьников по арабскому языку. Планируем, что в ней примут участие более тысячи школьников нашей страны", - сообщил также министр.