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В ЕГЭ по естественно-научным предметам может появиться практическая часть

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Единый госэкзамен (ЕГЭ) по физике, химии и биологии может получить экспериментальную часть в будущем, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

"Было бы очень хорошо, если бы по естественно-научным предметам, таким как физика, химия - в первую очередь, возможно биология, была бы экспериментальная часть", - сказал Музаев на пресс-конференции.

"Я думаю, что в обозримом будущем, скорее всего, мы придем к тому, что практическая часть, особенно в естественно-научном блоке, появится",- подчеркнул глава ведомства.

Он отметил, что соответствующее поручение внутри Рособрнадзора было отдано Федеральному институту педагогических измерений (ФИПИ). По его данным, ФИПИ уже разрабатывает такую модель. "И параллельно мы начали мониторить ситуацию по субъектам РФ. (…) Насколько материально-техническая база субъектов позволяет организовать равные условия",- сообщил Музаев.

Он подчеркнул, что эксперименты на ЕГЭ и лаборатории должны быть одинаковыми для всех сдающих.

Анзор Музаев ЕГЭ Рособрнадзор
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