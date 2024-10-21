Генпрокурор Краснов назвал единственное препятствие для прямых рейсов в Саудовскую Аравию

Это отсутствие гарантий Эр-Рияда, что российские самолеты не будут задерживаться по запросам третьих стран

Виды Эр-Рияда в Саудовской Аравии Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Возобновлению авиасообщения между Россией и Саудовской Аравией мешает отсутствие гарантий со стороны королевства о незадержании российских самолетов по запросам третьих стран, при этом уже определены два перевозчика, готовых летать в обе страны, заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов.

Об этом Краснов заявил на встрече на полях саммита руководителей прокурорских служб "Группы двадцати" (PG20) в Рио-де-Жанейро с генеральным прокурором Саудовской Аравии Саудом ибн Абдуллой Аль Муаджебом Аль Шарифом.

Краснов напомнил, что в 2022 году в Эр-Рияде они обсуждали введение прямого авиасообщения между Россией и Саудовской Аравией.

"На сегодняшний день определены как минимум два авиаперевозчика, готовых к таким полетам. Это российский Red Wings и саудовский Flynas. Единственным препятствием для возобновления полетов является отсутствие гарантий саудовской стороны о незадержании авиационной техники по запросам третьих стран в связи с незаконными санкциями. Буду признателен за ваше содействие в положительном решении данного вопроса соответствующими властями королевства. Уверен, что открытие прямого авиасообщения приведет к увеличению турпотоков и принесет пользу обоим государствам и нашим гражданам", - сказал Краснов.

Первый саммит руководителей прокурорских служб "Группы двадцати" (PG20) проходит в Рио-де-Жанейро 21-22 октября. Его цель - создание глобальной площадки для диалога между генеральными прокурорами, обсуждения стратегических правовых вопросов современности. По итогам встречи участники должны будут утвердить Рио-де-Жанейрскую декларацию саммита руководителей прокурорских служб "Группы двадцати".