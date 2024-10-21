Поиск

Генпрокурор Краснов назвал единственное препятствие для прямых рейсов в Саудовскую Аравию

Это отсутствие гарантий Эр-Рияда, что российские самолеты не будут задерживаться по запросам третьих стран

Генпрокурор Краснов назвал единственное препятствие для прямых рейсов в Саудовскую Аравию
Виды Эр-Рияда в Саудовской Аравии
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Возобновлению авиасообщения между Россией и Саудовской Аравией мешает отсутствие гарантий со стороны королевства о незадержании российских самолетов по запросам третьих стран, при этом уже определены два перевозчика, готовых летать в обе страны, заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов.

Об этом Краснов заявил на встрече на полях саммита руководителей прокурорских служб "Группы двадцати" (PG20) в Рио-де-Жанейро с генеральным прокурором Саудовской Аравии Саудом ибн Абдуллой Аль Муаджебом Аль Шарифом.

Краснов напомнил, что в 2022 году в Эр-Рияде они обсуждали введение прямого авиасообщения между Россией и Саудовской Аравией.

"На сегодняшний день определены как минимум два авиаперевозчика, готовых к таким полетам. Это российский Red Wings и саудовский Flynas. Единственным препятствием для возобновления полетов является отсутствие гарантий саудовской стороны о незадержании авиационной техники по запросам третьих стран в связи с незаконными санкциями. Буду признателен за ваше содействие в положительном решении данного вопроса соответствующими властями королевства. Уверен, что открытие прямого авиасообщения приведет к увеличению турпотоков и принесет пользу обоим государствам и нашим гражданам", - сказал Краснов.

Первый саммит руководителей прокурорских служб "Группы двадцати" (PG20) проходит в Рио-де-Жанейро 21-22 октября. Его цель - создание глобальной площадки для диалога между генеральными прокурорами, обсуждения стратегических правовых вопросов современности. По итогам встречи участники должны будут утвердить Рио-де-Жанейрскую декларацию саммита руководителей прокурорских служб "Группы двадцати".

Рио-де-Жанейро Игорь Краснов Эр-Рияд Red Wings Сауд ибн Абдулла Аль Муаджеб Аль Шариф Саудовская Аравия Flynas
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин "на полях" саммита БРИКС проведет "двусторонки" с лидерами стран объединения

Путин "на полях" саммита БРИКС проведет "двусторонки" с лидерами стран объединения

Президент РСТ предложил ввести сбор с покупателей заграничных туров

Минпромторг вернет большинство требований техрегламента в автопроме с 2025 года

РФ в сентябре увеличила экспорт пшеницы в Китай в 1,4 раза

РФ в сентябре увеличила экспорт пшеницы в Китай в 1,4 раза

На ЗАЭС отключилась резервная линия электроснабжения

Продюсера Роднянского заочно приговорили к 8,5 годам колонии за фейки о ВС РФ

Президент ОАЭ обещает продолжать посредничество в обмене РФ и Украины пленными

Лукашенко обсудит с Путиным строительство скоростной автомагистрали Москва-Брест

В Кремле слова Трампа об угрозе ударить по Москве отнесли к предвыборным заявлениям

В Кремле слова Трампа об угрозе ударить по Москве отнесли к предвыборным заявлениям

В Думу внесли законопроект о сертификации российских аналогов импортных авиазапчастей

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });