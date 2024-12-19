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Путин предложил переназначить Краснова генпрокурором

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - В Совет Федерации поступило представление президента РФ Владимира Путина для назначения Игоря Краснова на должность генерального прокурора РФ, комитеты верхней палаты в четверг проведут предварительное обсуждение кандидатуры, сообщил глава Комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"В соответствии с Конституцией Российской Федерации и Федеральным законом о прокуратуре Российской Федерации в Совет Федерации поступило представление президента Российской Федерации для назначения на должность генерального прокурора Российской Федерации Краснова Игоря Викторовича", - написал Клишас в своём Telegram-канале.

По его словам, согласно регламенту верхней палаты, комитеты Совета Федерации на совместном заседании в четверг, 19 декабря, проведут предварительное обсуждение представленной кандидатуры и подготовят необходимые заключения для проведения консультаций по представленной кандидатуре на заседании Совета Федерации.

Андрей Клишас Совет Федерации Игорь Краснов
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