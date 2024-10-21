В Судане сообщили о сбитом грузовом самолете, возможно, с россиянами

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Представители Сил быстрого реагирования заявили через свои соцсети, что на западе Судана сбили грузовой самолет, в состав экипажа которого, по их версии, входили российские граждане, сообщило вечером в понедельник посольство России в этой стране в своем телеграм-канале.

"Со своей стороны, посольство в контакте с суданскими властями предпринимает все необходимые действия для выяснения обстоятельств данного инцидента. Ситуация осложняется тем, что зона крушения находится в охваченном боями Дарфуре", - говорится в сообщении.

С 15 апреля 2023 года в Судане идет вооруженный конфликт между суданскими военными и Силами быстрого реагирования. СБР ранее взяли под контроль основную часть Хартума, регионов Дарфур и Кордофан.