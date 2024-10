Сбитый в Судане грузовой самолет принадлежал киргизской компании

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Грузовой самолет, сбитый в Судане, принадлежал компании, зарегистрированной в Киргизии, сообщила пресс-служба Бишкекского аэропорта "Манас".

"Сбитый самолет, бортовой номер: EX 76 011, в 2024 году был продан компании New Way Cargo Airlines", - говорится в сообщении.

New Way Cargo Airlines зарегистрирована в Киргизии. Сертификат эксплуатанта на грузовые перевозки действует до 16 июня 2025 года.

Ранее в российских СМИ сообщалось, что на западе Судана был сбит грузовой самолет, в экипаж которого, по данным суданских Сил быстрого реагирования, входили россияне.