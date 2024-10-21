Расширено действие постановления о закрытии закупок подсанкционных госкомпаний

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ расширило сферу действия постановления о закрытии информации о закупках госкомпаний, находящихся под антироссийскими санкциями (ПП №301), говорится в правительственном постановлении, опубликованном на портале правовой информации.

Этим документом включение госкомпаний в перечень компаний, на которые распространяются положения президентского указа (№221) об особом порядке совершения сделок с акциями и долями некоторых компаний, является основанием для неразмещения на официальном сайте Единой информационной системе (ЕИС) в сфере закупок информации о своих закупочных процедурах. То есть, на такие компании теперь распространяется действие постановления №301, которое запрещает госкомпаниям, находящимся под антироссийскими санкциями, публиковать информацию о своих закупках на сайте ЕИС, требует проводить закрытые конкурентные закупки на специализированных электронных торговых площадках (ЭТП).

Кроме того, новым постановлением госкомпании, включенные в перечень "особых компаний" (подпадают под действие указа №221), не должны размещать в ЕИС не только информацию о проведении своих закупок, но информацию, которая включается в Реестр договоров ЕИС.

Как сообщалось, правительственное постановление №301 было принято весной 2022 года. Новые СпецЭТП (ЭТП ГПБ - "Закупки.Стратег", которая является брендом специализированной секции ЭТП ГПБ, и казанское ООО "ЭТП РФ") начали действовать только осенью 2023 года.

Ранее участники рынка оценивали потенциал сегмента закрытых закупок госкомпаний приблизительно в 10 трлн руб.

По данным Федерального казначейства, объем закупок госкомпаний (в том числе находящихся под санкциями и не публикующих информацию о своих закупках на сайте ЕИС) в 2023 году составил 19,5 трлн рублей против 11,6 трлн рублей в 2022 году. Впрочем, в показателях 2022 года не учитываются закупки госкомпаний, которые оказались под санкциями. По оценкам участникам рынка, на их долю приходилось порядка 50% от общего объема закупок госкомпаний.

По данным ЕИС, в прошлом году госкомпании, не находящиеся под санкциями, подписали договоры на 10,5 трлн рублей.

В начале текущего года был принят ряд документов, ограничивающих свободное распространение информации о деятельности различных госкомпаний. В том числе президентский указ №221. Он включает в себя список компаний (носит закрытый характер - для служебного пользования), акции и доли которых могут приобретать российские юрлица путем определенных сделок. Перечень этих сделок, также под грифом ДСП, приводится в указе.

В открытой части указа говорится, что компании, в отношении акций и долей которых будет действовать особый порядок совершения операций, смогут не обнародовать обязательные к раскрытию данные. Аналогичное право распространяется на покупателей, а также на структуры, которые "прямо или косвенно" принадлежат компаниям из закрытого перечня.