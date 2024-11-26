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СпецЭТП для проведения закрытых закупок отнесены к числу стратегических компаний

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в III чтении закон, о которому специализированные электронные площадки (спецЭТП), отобранные правительством для проведения закрытых госзакупок и закупок госкомпаний, отнесены к числу компаний, имеющих стратегическое значение.

Документ № 582759-8 вносит изменения в закон "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" (57-ФЗ), который устанавливает ограничения на участие иностранного капитала в компаниях и предприятиях, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства. Теперь к видам деятельности, имеющим стратегическое значение, относится также деятельность операторов спецЭТП.

"Отсутствие необходимого правового регулирования в условиях увеличения количества операторов специализированных электронных площадок создает риски получения контроля иностранными лицами над такими операторами после их включения в вышеуказанный перечень, - говорилось в пояснительной записке к законопроекту. - Таким образом, представляется необходимым устранить действующий в настоящее время пробел в целях дополнительной правовой защиты от иностранного вмешательства в процесс функционирования российских юридических лиц, обеспечивающих стабильность проведения закрытых электронных процедур".

Ранее в России действовала только одна специализированная ЭТП - АСТ-ГОЗ ("Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа", дочерняя компания "Сбербанк-АСТ" и госкорпорации "Ростех"), которая была создана специально для проведения в электронной форме закупок в рамках гособоронзаказа. В 2022 году перечень спецЭТП был расширен - в него были включены "ЭТП Газпромбанка" (ЭТП ГПБ - "Закупки.Стратег" является брендом специализированной секции ЭТП ГПБ) и ООО "ЭТП" (занимается, в частности, проведением закупок госкомпаний). Они начали функционировать в качестве специализированных площадок с осени прошлого года.

Необходимость увеличения числа специализированных ЭТП объяснялась регуляторами тем, что после введения антироссийских санкций и принятия антисанкционных мер значительная часть закупок госкомпаний ушла из публичной сферы. Госкомпании, оказавшиеся под санкциями, должны проводить неконкурентные закупочные процедуры или закрытые конкурентные в электронной форме на специализированной электронной торговой площадке АСТ-ГОЗ, которая специально предназначена для "категорированных" закупок в электронной форме. Большинство госкомпаний вынуждены были перейти к неконкурентным способам закупок, а также вернуться к "бумажным" торгам.

Ранее участники рынка оценивали потенциал сегмента закрытых закупок госкомпаний приблизительно в 10 трлн рублей.

По данным Федерального казначейства, объем закупок госкомпаний (в том числе находящихся под санкциями и не публикующих информацию о своих закупках на сайте ЕИС) в 2023 году составил 19,5 трлн рублей против 11,6 трлн рублей в 2022 году. Впрочем, в показателях 2022 года не учитываются закупки госкомпаний, которые оказались под санкциями.

По данным ЕИС, в прошлом году госкомпании, не находящиеся под санкциями, подписали договоры на 10,5 трлн рублей.

Газпромбанк Ростех Сбербанк правительство ЕИС АСТ-ГОЗ
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