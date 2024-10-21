Британский журналист получил временное убежище в России

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Британский журналист Грэм Филлипс получил временное убежище в Российской Федерации, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Британский журналист Грэм Филлипс получил временное убежище на территории нашей страны", - сообщила Волк в своем телеграм-канале в понедельник вечером.

Он уточнила, что свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации Филлипсу выдали сотрудники миграционного подразделения ОМВД России "Октябрьский" Луганской народной республики.