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Арестованный в Москве американец Татер хочет получить политическое убежище в РФ

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Гражданин США Джозеф Татер, обвиняемый в применении насилия к сотруднице полиции в Москве, хочет получить в РФ политическое убежище, сообщил его адвокат.

"Прибыл он (Татер - ИФ) с целью получения в Российской Федерации политического убежища в связи с преследованием компетентными органами в США. Здесь, находясь на территории РФ, он начал оформлять документы для получения политического убежища, однако в силу того, что был задержан и помещен в СИЗО, прервал оформление документов", - сказал адвокат в ходе слушания в Московском городском суде, где рассматривалась жалоба защиты на арест Татера.

Сам Татер заявил в суде на английском языке, что его жизнь под угрозой в США. "Моей жизни угрожают в США. Я написал книгу (...) В течение 18 лет меня арестовывало ЦРУ, меня арестовывали по ложному обвинению, в прошлом году они убили мою мать в больнице. Я абсолютно хочу остаться в России. Или я погибну", - сказал он на английском языке в суде.

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Перед началом заседания Татер попросил уйти с процесса сотрудников американского посольства, пояснив им, что не считает себя гражданином США.

Также американец попросил суд не допускать к освещению слушания журналистов американских и европейских СМИ. "И особенно (журналистов - ИФ) из Украины. Только российские и китайские", - сказал Татер. Однако суд отказал ему в этой просьбе, пояснив, что процесс открытый.

Из объяснений Татера также следовало, что при задержании в России у него было изъято 600 тыс. руб. наличностью, заработанные им США, в том числе за счет продажи дома.

По словам Татера, его дети сейчас находятся под опекой бывшей жены в США.

В четверг Мосгорсуд признал законным арест Татера по делу о применении насилия к представителю власти. Иностранец просил суд отпустить его под домашний арест в отель и заявил, что готов сдать свой американский паспорт.

Задержание в отеле и уголовное дело

О задержании Татера за мелкое хулиганство в Москве и возбуждении в его отношении уголовного дела о применении насилия к сотруднице полиции стало известно 14 августа.

В тот же день Мещанский суд Москвы назначил Татеру 15 суток административного ареста за мелкое хулиганство, а на следующий - по ходатайству следствия отправил на два месяца в СИЗО на время следствия по уголовному делу.

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Татеру предъявлено обвинение по статье о применении не опасного для жизни и здоровья насилия к представителю власти. Вину он не признает.

Как сообщалось, Татер - по данным источника "Интерфакса", - уроженец Чехии 1978 года рождения, гражданин США, постоянно проживающий в штате Джорджия - пытался заселиться в гостиницу на Проспекте Мира в Москве без необходимых документов. При этом американец вел себя агрессивно и нецензурно выражался, заявили сотрудники отеля и полиции.

Татеру отказали в заселении, поскольку у него не было миграционной карты, а также из-за его поведения, сообщил "Интерфаксу" источник.

Согласно постановлению об административном аресте Татера, американец, "выразив явное неуважение к обществу, выражался в адрес сотрудников отеля нецензурной бранью на иностранном языке, вел себя агрессивно и неуважительно к другим гостям отеля, размахивал руками, на замечания о прекращении противоправных действий не реагировал".

Кроме того, согласно пояснениям одного из сотрудников отеля, в гостинице, где американец жил до этого, Татер "разгромил номер".

Как следует из постановления, сотрудники полиции предупредили Татера о возможности применения к нему физической силы, на что тот не отреагировал, в связи с чем был закован в наручники и доставлен в отдел МВД.

Позднее, в отделе полиции, американец ударил по предплечью и толкнул сотрудницу полиции, сообщил источник "Интерфакса".

Как отмечается в постановлении об административном аресте Татера, в хулиганстве он вину не признал и пояснил, что не ругался и руками не махал, а сотрудники отеля отказали ему в заселении из-за "некорректного поведения", однако письменный отказ предоставить отказались. Из пояснений американца также следовало, что он употреблял алкоголь в баре отеля, где он был задержан.

Что известно о Татере

По данным источника, Татер прибыл в РФ по туристической визе в РФ в конце июля.

Согласно профилю Татера на платформе для профессиональных коммуникаций LinkedIn, последние десять лет он работал налоговым инспектором и налоговым аналитиком в различных компаниях в Джорджии. До задержания, следует из профиля, занимал должность представителя по развитию бизнеса в компании в Атланте.

В своем профиле Татер также утверждает, что владеет чешским языком.

Из открытых источников также следует, что Татер неоднократно задерживался сотрудниками правоохранительных органов в округах Кобб, Бартоу и Уайт штата Джорджия. О каких правонарушениях идет речь, в открытых данных не указано.

Джозеф Татер
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