Три украинских БПЛА уничтожено над Брянской и Белгородской областями

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Система противовоздушной обороны уничтожила в ночь на вторник два украинских беспилотника над Брянской областью и один над Белгородской, сообщили главы региона.

"Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ", - написал брянский губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале, добавив, что пострадавших и разрушений нет.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о сбитом над Белгородским районом дроне ВСУ, в результате падения обломков загорелись два частных дома, никто не пострадал.