Система ПВО сбила еще два беспилотника ВСУ над Брянщиной

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Средствами противовоздушной обороны уничтожено еще два украинских дрона над Брянской областью, сообщил во вторник губернатор Александр Богомаз.

"Еще два беспилотных летательных аппарата самолетного типа обнаружены и уничтожены подразделениями ПВО Министерства обороны РФ", - говорится в сообщении.

По словам главы региона, никто не пострадал, ничто не разрушено.

Ранее сообщалось об уничтожении двух украинских БПЛА над областью.