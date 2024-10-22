Львова-Белова назвала единичными случаи возвращения детей на Украину и в Россию

Фото: Валерий Шарифулин/РИА Новости

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Процесс воссоединения детей с родственниками на Украине и в России носит единичный характер, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова журналистам во Владивостоке во вторник.

"Мы работаем по очень конкретным показателям. Если есть родственники, или родитель законный, который имеет полные юридические права, то мы этот процесс начинаем. Если этого нет, то мы с этим не работаем", - сказала она, отвечая на вопрос о процессе воссоединения российских и украинских детей с семьями.

"Это единичные случаи на самом деле, которые ничего общего с теми цифрами, о которых заявляют западные страны, Украина, не имеют", - сказала она журналистам во Владивостоке во вторник.

По ее словам, за все время 80 детей возвращены на Украину, 13 - в Россию.