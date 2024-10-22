Санитарный вертолет с пациентом аварийно сел в лесу в Нижегородской области

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Один из пилотов получил травму в результате вынужденной жесткой посадки санитарного вертолета с пациентом в лесной зоне в Нижегородской области, сообщили во вторник в АО "Национальная служба санитарной авиации" (НССА, подконтрольно "Ростеху").

"В Нижегородской области вертолет санитарной авиации совершил грубую посадку в лесной зоне, предварительно - из-за проблем технического характера. На борту находился экипаж с пациентом. Грамотные действия пилотов позволили посадить вертолет на землю и предотвратить серьезную аварию", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в результате инцидента один из пилотов повредил ногу. У других лиц ушибы, существенных травм нет.

"В настоящее время на место направлены два наших вертолета, чтобы эвакуировать людей", - сказано в сообщении.

Ранее в экстренных службах сообщили "Интерфаксу", что вертолет "Медицины катастроф" совершил жесткую посадку в лесном массиве в Нижегородской области неподалеку от города Бор.