Четыре человека пострадали при аварийной посадке санитарного вертолета в Нижегородской области

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - По уточненным данным, в результате жесткой посадки вертолета санитарной авиации в Нижегородской области во вторник пострадали четыре человека. Об этом сообщило министерство здравоохранения региона.

"Медики осмотрели всех пятерых человек, находившихся на борту. В результате происшествия пострадали четыре человека – один из пилотов, врач, медицинская сестра и пациент. Пострадавшие получили характерные травмы (переломы, ушибы), их состояние оценивается как средней степени тяжести", - говорится в сообщении.

Еще один пилот не пострадал, добавили в Минздраве.

Ранее сообщалось об одном получившем травму пилоте.

Пострадавшие эвакуируются двумя вертолетами и наземным санитарным транспортом в Нижегородскую областную клиническую больницу им. Семашко.

"Вертолет выполнял вылет в рамках государственного контракта с АО "Национальная служба санитарной авиации". Как отметили в Национальной службе санитарной авиации, пилоты сработали грамотно и в экстремальных условиях смогли посадить машину, обошлось без серьезных последствий", - говорится в сообщении.

По данным нижегородского Минздрава, НССА работает в Нижегородской области с прошлого года, за это время санитарные вертолеты выполнили более 600 рейсов, доставив в медицинские учреждения 635 пациентов, в том числе порядка 90 детей.