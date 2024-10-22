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Проект о штрафе до 60 млн руб. за подделку документов в сфере миграции прошел I чтение

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект об усилении ответственности за подделку документов в целях организации незаконной миграции.

Проект закона (729113-8) предлагает внести изменения в статьи 3.5 и 19.23 Кодекса об административных правонарушениях РФ.

Предусматривается штраф с конфискацией орудий совершения правонарушения за подделку, изготовление или оборот поддельных документов в целях организации незаконной миграции: для юридических лиц - от 5 млн до 10 млн рублей; за повторное совершение - от 10 млн до 60 млн рублей.

Так, ответственность будет наступать "за подделку документа, подтверждающего наличие у лица права или освобождение его от обязанности, в целях организации незаконной миграции, в том числе нарушения установленных правил въезда в РФ, правил миграционного учета, передвижения или порядка выбора места пребывания или жительства, транзитного проезда через территорию РФ, а также незаконного осуществления трудовой деятельности в РФ, его использование, передачу либо сбыт", говорится в проекте закона.

Также ужесточается ответственность за подделку документа, удостоверяющего личность, подтверждающего наличие у лица права или освобождение его от обязанности, а равно подделку штампа, печати, бланка, их использование, передача либо сбыт, установив за такое правонарушение наказание в виде штрафа от 50 тыс. до 100 тыс. рублей с конфискацией орудий совершения административного правонарушения (действует - штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей с конфискацией орудий совершения административного правонарушения). За повторное совершение правонарушения предлагается штраф от 100 тыс. до 300 тыс. рублей с конфискацией орудий совершения административного правонарушения (действует - штраф от 50 тыс. до 100 тыс. рублей с конфискацией орудий совершения).

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя инициативу, отметил, что "по информации МВД, за восемь месяцев 2024 года обнаружено 4,6 тыс. фактов подделки документов для мигрантов". "Это на 16,5% больше, чем в 2023 году", - написал Володин в своем телеграм-канале.

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