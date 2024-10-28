Дума 29 октября рассмотрит четыре законопроекта по борьбе с незаконной миграцией

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что четыре законопроекта, направленных на противодействие незаконной миграции, будут рассмотрены во вторник во втором и, возможно, в третьем чтениях.

"Завтра на пленарном заседании планируем рассмотреть во втором чтении четыре законопроекта в части противодействия незаконной миграции. Не исключаю, что если не будет большого количества поправок, то сможем рассмотреть их и в третьем чтении", - сказал Володин журналистам.

Он отметил, что еще один проект, поправки в КоАП, планируется рассмотреть во втором чтении "на первой неделе пленарных заседаний после региональной", в начале ноября. "Все эти законопроекты планируем принять до середины ноября. Таким образом, мы сформируем законодательное поле в сфере противодействия нелегальной миграции", - добавил председатель Госдумы.

По его словам, в числе этих инициатив законопроект об отнесении к отягчающим наказание обстоятельствам совершение преступления лицом, незаконно находящимся на территории РФ. Законопроект (729112-8) вводит соответствующую законодательную новацию в часть 1 статьи 63 Уголовного кодекса РФ.

Кроме того, в "пакете" упомянутых проектов законов находится инициатива об отнесении к числу особо тяжких преступлений организации незаконной миграции, совершенной организованной группой или в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений. За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до 15 лет; штраф от 3 млн до 5 млн руб. или лишение права занимать определенные должности.

"В настоящее время максимальное наказание за это преступление - семь лет лишения свободы", - отметил Володин.

Этот же законопроект предлагает установить меры повышенной ответственности за подделку, изготовление или оборот поддельных документов и за преступления, связанные с фиктивной регистрацией и постановкой на учет иностранных граждан. За это будет предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от двух до шести лет.

Еще один проект (729110-8), рассмотрение которого запланировано на 29 октября, предлагает ввести внесудебную блокировку интернет-ресурсов, содержащих предложения о предоставлении незаконных услуг для мигрантов и реализации поддельных документов для оформления миграционного статуса.

Четвертый проект закона предусматривает установление полного запрета для посреднических организаций принимать участие в приеме экзаменов у мигрантов.

Среди авторов инициатив - Володин и лидеры всех думских фракций.

По словам председателя Думы, в среду на текущей неделе может быть рассмотрен во втором чтении проект закона о конфискации денег, ценностей и иного имущества за организацию незаконной миграции.

Законопроектом (664465-8) предлагается распространить действие положений уголовного законодательства о конфискации денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения преступления, на случаи организации незаконной миграции.

Для достижения этой цели законопроектом предлагается внести изменение в пункт "а" части первой статьи 104.1 "Конфискация имущества" УК РФ, дополнив его статьей 322.1 УК РФ. По данной категории уголовных дел конфискация будет применяться при условии совершения преступления из корыстных побуждений.