Дума ратифицировала соглашение об избежании двойного налогообложения с Малайзией

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Госдума ратифицировала законопроект об избежании двойного налогообложения с Малайзией, которое заменит действующее сейчас советско-малайзийское соглашение от 1987 года, уже не отвечающее современным экономическим реалиям.

Законопроект № 713100-8 в начале сентября внесло в парламент правительство.

Цель соглашения - создание условий, позволяющих юридическим и физическим лицам обеих договаривающихся стран избежать двойного налогообложения одного и того же дохода как в своей стране, так и в стране-партнере.

Согласно тексту законопроекта, налогами, на которые распространяется соглашение, являются в Малайзии подоходный налог и налог на доходы от добычи нефти, а в России - налог на прибыль организаций и НДФЛ.

Прибыль компании из одной страны (России или Малайзии) облагается налогом только в этой стране, если она не ведет бизнес в другой стране через постоянное представительство. Если же компания работает в другой стране, то налогом может облагаться только та часть прибыли, которая связана с этим представительством. При определении прибыли постоянного представительства разрешается вычет расходов, понесенных для осуществления предпринимательской деятельности постоянным представительством, включая управленческие и общеадминистративные расходы.

Дивиденды, которые выплачивает компания из одной страны резиденту другой страны, могут облагаться налогом в стране получателя. Однако эти дивиденды также могут облагаться налогом в стране, где находится компания-эмитент. При этом, если получатель дивидендов - резидент другой страны, то налог не должен превышать: 10% от суммы дивидендов, если он владеет не менее 25% акций компании в течение 365 дней перед выплатой; 15% от суммы дивидендов в других случаях.

Эти правила не затрагивают налоги на прибыль компании, из которой выплачиваются дивиденды.

Кроме того, в некоторых случаях дивиденды освобождаются от налога в стране, где они выплачиваются, если получателями являются в Малайзии правительства штатов, Central Bank of Malaysia, экспортно-импортный банк Малайзии Берхад (EXIM Bank); местные органы власти, государственные органы; в России - правительство России, Центральный банк, РФПИ и ряд государственных корпораций.

Если резидент Малайзии получает доход из России, он может вычесть российский налог из своего малайзийского налога. Это относится также и к дивидендам, если малайзийская компания владеет не менее 25% акций российской компании, которая выплачивает эти дивиденды. Вычет российского налога будет учитываться, но не должен превышать часть малайзийского налога, рассчитанного на этот доход.

Если резидент России получает доход или капитал, который облагается налогом в Малайзии, он может вычесть малайзийский налог из своего российского налога. Однако этот вычет не может превышать сумму налога, которую он должен заплатить в России согласно ее налоговым законам.

Соглашение вступит в силу после его ратификации в обеих странах и обмена официальными нотами. Соглашение начинает действовать с даты последнего уведомления и применяется к налоговым периодам, начинающимся с 1 января следующего года после вступления соглашения в силу.