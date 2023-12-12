Дума ратифицировала приостановку ряда статей налоговых соглашений с 38 странами

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Госдума ратифицировала приостановление действия ряда статей налоговых соглашений с зарубежными странами, соответствующий указ президент РФ подписал 8 августа, он вступил в силу со дня опубликования, но для соблюдения правовых процедур необходима его ратификация.

Документ №477168-8 правительство внесло в парламент в начале ноября.

"Проект федерального закона приостанавливает действие практически всех положений, касающихся договоренности, в каком государстве будет облагаться налогом доход, а также применение пониженных ставок, льгот и освобождений с 38 государствами", - говорится в заключении комитета по международным делам на законопроект.

"Также приостанавливается действие правил налогообложения дивидендов, процентов, доходов от недвижимости, доходов от продажи движимого и недвижимого имущества, доходов от авторских прав и лицензий, доходов от работы по найму и гонораров, пенсий и других доходов", - отмечается в заключении.

"Вместе с тем остаются в силе положения об устранении двойного налогообложения. Доход по-прежнему облагается налогом только в одном из государств: в государстве налогового резидентства получателя дохода или в государстве источника выплаты. Также сохраняются привилегии дипломатических сотрудников и возможность обмена информацией между налоговыми органами о налогоплательщиках, полученных доходах и уплаченных налогах с целью предотвращения уклонения от их уплаты. Кроме того, изменения не коснутся взаимосогласительных процедур, и, соответственно, у налоговых органов есть возможность консультироваться и совместно решать вопрос о том, в каком государстве доход будет облагаться налогом", - поясняют в комитете.

В ходе пленарного заседания во вторник депутаты поинтересовались у представителя Минфина, почему происходит приостановка отдельных пунктов налоговый соглашений, а не денонсация. "Касательно вопроса денонсации - тогда надо законопроект по каждому соглашению принимать, а сейчас этот закон направлен на исполнение указа (президента РФ - ИФ), и здесь приостановка", - сказал замминистра финансов Алексей Сазанов.

Как сообщалось, 8 августа президент РФ распорядился приостановить отдельные статьи налоговых соглашения с Польшей, США, Республикой Корея, Болгарией, Швецией, Люксембургом, Румынией, Великобританией, Венгрией, Ирландией, Словакией, Албанией, Бельгией, Словенией, Хорватией, Канадой, Югославией, Швейцарией, Чехией, Данией, Норвегией, Италией, Финляндией, Германией, Францией, Македонией, Кипром, Испанией, Литвой, Исландией, Австрией, Португалией, Грецией, Новой Зеландией, Австралией, Сингапуром, Мальтой, Японией.

Замминистра финансов РФ Алексей Сазанов пояснял, что приостановка соглашений не коснется статей, позволяющих производить зачет налогов, в том числе НДФЛ. "Приостановлены будут отдельные статьи соглашений, а не сами соглашения, поэтому в части физлиц нормы об избежании двойного налогообложения сохранятся", - говорил он.

Замминистра отмечал, что по этим соглашениям будут приостановлены в основном статьи, в которых предусмотрены пониженные ставки налогов по процентам, дивидендам и роялти. "Сами соглашения сохранят свое действие, и нормы об избежании двойного налогообложения, то есть о возможности зачесть налог, в том числе НДФЛ, сохранят свою силу", - отмечал Сазанов.