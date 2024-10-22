Правительство может получить право на маневр в 2024 году в части госдолга

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Правительство в 2024 году хочет получить право осуществлять государственные внутренние заимствования с превышением предусмотренных действующим законом о бюджете показателей верхнего предела внутреннего госдолга и программы внутренних госзаимствований.

Такую поправку к законопроекту № 727328-8 об изменении Бюджетного кодекса и отдельных законов об особенностях исполнения бюджетов в 2024 году одобрил комитет Госдумы по бюджету и налогам к принятию во втором чтении. 22 октября законопроект должен быть рассмотрен во втором и третьем чтении.

Первый замминистра финансов Ирина Окладникова, представляя поправку на заседании бюджетного комитета Госдумы 21 октября, пояснила: "Мы с учетом обсуждения указанного законопроекта на комитете вносим по сути техническую поправку для нас. Это право, в случае, если нам не хватит дополнительных доходов от пересмотра макроэкономики, увеличить объем долга".

Изначально законопроект устанавливал право правительства не проводить через парламент поправки в федеральный бюджет 2024 года, увеличивающие расходы на сумму до 1,5 трлн рублей. Замминистра финансов Владимир Колычев пояснял, что профинансированы они будут не за счет заимствований или средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), а за счет накопленных рублевых остатков федерального бюджета.

Позже замминистра финансов Алексей Лавров также отмечал, что в связи с увеличением расходов предлагается не увеличивать размеры заимствований, а осуществлять финансирование за счет сложившихся остатков федерального бюджета, которые по состоянию на 1 января 2024 года оценивались в размере 8,1 трлн рублей (из них 4,8 трлн рублей являлись связанными). "Таким образом, не произойдет ухудшения долговой позиции федерального бюджета, но предлагаемый законопроект позволит без внесения изменения в закон о бюджете, поскольку уже все-таки время ограничено для его принятия, профинансировать за оставшиеся месяцы все дополнительные потребности", - пояснял он, представляя документ на заседании бюджетного комитета Совета Федерации.

В Минфине "Интерфаксу" объяснили внесение поправки о потенциальном превышении потолка необходимостью иметь "возможную гибкость в привлечении заимствований".

Ранее Минфин повысил свою оценку дефицита бюджета текущего года до 3,296 трлн рублей, или 1,7% ВВП, с 2,120 трлн рублей, или 1,1% ВВП, предусмотренных законом о бюджете.

План Минфина по заимствованиям на IV квартал и без потенциального увеличения выглядит максимально амбициозно - 2,4 трлн рублей (после выполнения всего на 45% более скромных планов в III квартале). Пока ведомство не приблизилось к его исполнению, разместив за первые три аукционных дня ОФЗ менее чем на 75 млрд рублей.