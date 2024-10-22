Госдума приняла закон об особенностях исполнения бюджета в 2025 году

Он обяжет госкорпорации возвращать в бюджет 50% стоимости переданных им национализированных активов

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором и третьем чтении поправки в Бюджетный кодекс, которые устанавливают особенности исполнения и определенные ограничения в рамках бюджетного процесса в 2025 году.

Законопроект № 727327-8 правительство внесло в палату 30 сентября вместе с проектом трехлетнего бюджета.

Поправки предусматривают, что в случае принятия в 2025 году правительством решения о безвозмездной передаче государственной корпорации (или государственной компании - такой статус сейчас только у "Автодора") активов, поступивших в федеральную собственность на основании судебных решений, получатель должен перечислить в бюджет денежные средства в размере 50% рыночной стоимости вносимых активов. Эта поправка инициирована в целях обеспечения интересов государственной казны и во исполнение перечня поручений президента от 15 марта 2024 года, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Рыночная стоимость обращенного в госсобственность актива перед его внесением в госкорпорацию будет определяться на основании отчета независимого оценщика. Деньги в казну новый владелец актива должен будет перечислить в течение трех месяцев со дня поступления актива в собственность.

В собственность государства суды в 2023-2024 годах передали ряд активов, включая крупные промышленные предприятия. Их продажа может стать заметным источником пополнения бюджета, говорил ранее "Интерфаксу" глава Минфина Антон Силуанов.

Кроме того, принятый закон устанавливает, что плата за пользование бюджетными кредитами может быть увеличена в два раза в порядке, установленном правительством. В рамках первого чтения предполагалось, что плата может быть увеличена в два раза - с 3% до 6% годовых в случае нарушения регионом условий предоставления бюджетных кредитов.

На 2025 год продлевается возможность выдачи государственных кредитов, которые не входят в программу финансовых и экспортных кредитов, за счет общего объема бюджета или уменьшения остатка средств.

Продлевается норма о том, что регионы и муниципальные образования могут превышать ограничения по государственному долгу и дефициту бюджета, если средства направляются на мероприятия по предотвращению негативного влияния геополитической и экономической ситуации на экономику, финансирование работы органов власти, связанных с дополнительными мерами в области обороны и безопасности, включая социальную поддержку граждан, ликвидацию чрезвычайных ситуаций и их последствий, включая помощь людям, потерявшим жилье.