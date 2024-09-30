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Госкорпорации будут возвращать бюджету 50% стоимости активов, полученных при национализации

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Правительство предложило прописать в Бюджетном кодексе механизм "квазиприватизации" для активов, которые возвращены государству судебными решениями и в дальнейшем переданы госкорпорациям, чтобы бюджет пополнялся даже по итогам формально безвозмездного внесения новой госсобственности на их балансы.

Поправки к Бюджетному кодексу (№ 727327-8), внесенные в Госдуму в составе бюджетного пакета, предусматривают, что в случае принятия в 2025 году правительством решения о безвозмездной передаче государственной корпорации (или государственной компании - такой статус сейчас только у "Автодора" активов, поступивших в федеральную собственность на основании судебных решений, получатель должен перечислить в бюджет денежные средства в размере 50% рыночной стоимости вносимых активов. Эта поправка инициирована "в целях обеспечения интересов казны Российской Федерации" и во исполнение указания президента от 15 марта 2024 года №Пр-494, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Рыночная стоимость обращенного в госсобственность актива перед его внесением в госкорпорацию будет определяться на основании отчета независимого оценщика. Деньги в казну новый владелец актива должен будет перечислить в течение трех месяцев со дня поступления в собственность.

В собственность государства в результате судебных решений в 2023-2024 годах перешел целый ряд активов, включая крупные промышленные предприятия. Их продажа может стать заметным источником пополнения бюджета, говорил в апреле в интервью "Интерфаксу" глава Минфина Антон Силуанов. "Активы, которые переходят в казну по решениям судов (...), надо продавать. Если посмотреть на их стоимость, то 100 млрд рублей (в год - ИФ) наберем, а может быть, и больше", - сказал он.

Антон Силуанов Минфин правительство Автодор Госдума
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