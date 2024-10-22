Принят закон об НДС в 10% для племенного животноводства с 2025 года

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Госдума приняла закон, который с 2025 года устанавливает НДС в размере 10% при продаже племенных животных, птицы и рыб, а также их семени и эмбрионов.

Эту поправку № 727330-8 к Налоговому кодексу в палату внесло правительство.

Поправка вносится в ст. 164 НК, в новой редакции которой устанавливается, что НДС по ставке 10% начисляется при продаже племенного крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, птиц, рыб и биоматериалов. На льготный НДС могут претендовать налогоплательщики при наличии у них племенного свидетельства (паспорта), выданного в соответствии законом "О племенном животноводстве", следует из поправок.

Сейчас действует нулевой НДС при продаже (ст. 149 НК) и ввозе (ст. 150 НК) вышеперечисленных племенных видов, а также их семени и эмбрионов. С 2025 года предполагалась полная отмена нулевого НДС и возврат к стандартной ставке в размере 20%.

Нулевой НДС при продаже и импорте племенного скота были введен с 1 октября 2016 года и с тех пор несколько раз продлевался.