Поиск

Принят закон об НДС в 10% для племенного животноводства с 2025 года

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Госдума приняла закон, который с 2025 года устанавливает НДС в размере 10% при продаже племенных животных, птицы и рыб, а также их семени и эмбрионов.

Эту поправку № 727330-8 к Налоговому кодексу в палату внесло правительство.

Поправка вносится в ст. 164 НК, в новой редакции которой устанавливается, что НДС по ставке 10% начисляется при продаже племенного крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, птиц, рыб и биоматериалов. На льготный НДС могут претендовать налогоплательщики при наличии у них племенного свидетельства (паспорта), выданного в соответствии законом "О племенном животноводстве", следует из поправок.

Сейчас действует нулевой НДС при продаже (ст. 149 НК) и ввозе (ст. 150 НК) вышеперечисленных племенных видов, а также их семени и эмбрионов. С 2025 года предполагалась полная отмена нулевого НДС и возврат к стандартной ставке в размере 20%.

Нулевой НДС при продаже и импорте племенного скота были введен с 1 октября 2016 года и с тех пор несколько раз продлевался.

НДС правительство Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин отметил неконъюнктурный характер отношений России и КНР

Туристам из РФ за рубежом массово отказывают в обмене долларов старого образца

Молочные комбинаты прокомментировали ситуацию со сливочным маслом

РСТ аргументировал идею ввести сбор с туристов за покупку зарубежных туров

РСТ аргументировал идею ввести сбор с туристов за покупку зарубежных туров

Госдума отменила ежемесячную "нашлепку" к НДПИ на газ с 2025 года

Электроснабжение ЗАЭС по резервной линии восстановлено

Электроснабжение ЗАЭС по резервной линии восстановлено

Российская журналистка Паперная погибла в Узбекистане

Закон о повышении МРОТ в 2025 году на 3 тыс. руб. принят Госдумой

Закон о повышении МРОТ в 2025 году на 3 тыс. руб. принят Госдумой

Госдума приняла закон об особенностях исполнения бюджета в 2025 году

Internet Archive оштрафован на 3,5 млн рублей за неудаление запрещенной информации

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });